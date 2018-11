Il governo diviso allo scontro finale con l'Europa, Di Maio e Salvini votano la linea dura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 14 Novembre 2018, 07:00

Dopo le zuffe su sicurezza, giustizia, Tav e dopo la giornata da separati in casa di lunedì, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono tornati a incontrarsi. I due leader hanno dovuto mettere da parte nervosismo e incomprensioni per dettare, a Giuseppe Conte e a Giovanni Tria, la risposta alla Commissione europea sulla manovra economica. Che è stata, come previsto, una porta in faccia: il testo, nonostante il pressing di Bruxelles e i tentativi di premier e ministro dell'Economia, non cambia. Anzi, il governo sollecita più flessibilità per fronteggiare i danni prodotti dal dissesto idrogeologico. «È una risposta di attacco, non di difesa», celebra in nottata il leader della Lega.