Manovra, più fondi per reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni

Sabato 15 Settembre 2018, 10:00

Potrebbe crescere la dote a disposizione dei partiti in vista della legge di Bilancio. E pare quindi destinato a lievitare anche l'importo complessivo della manovra che il governo deve approvare entro il 20 ottobre. Se ancora pochi giorni fa Lega e Movimento Cinque Stelle ragionavano su un importo di cinque miliardi ciascuno, da utilizzare per le proprie misure di bandiera, ora si ipotizza almeno a livello politico una disponibilità ben maggiore e vicina agli otto miliardi, che nel caso del reddito di cittadinanza voluto dai pentastellati potrebbe forse salire a 9. Insomma le due formazioni politiche della maggioranza puntano a gestire direttamente, nel complesso circa un punto di Pil. Soldi che sommati ai 12,5 miliardi necessari per scongiurare l'aumento dell'Iva portano le dimensioni totali dell'intervento in prossimità dei 30 miliardi; ma questa soglia potrebbe essere facilmente superata, visto che oltre ai provvedimenti contenuti nel programma elettorale ci sono proroghe o rifinanziamenti che per vari motivi non possono essere evitati, ed altre norme non direttamente intestabili a una o all'altra parte della maggioranza. Tra le altre cose il governo dovrà decidere in che misura finanziare i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici e il piano di assunzioni appena annunciato dal ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno.