Governo, tutti in blu al giuramento. Le cravatte di Salvini e Savona

Venerdì 1 Giugno 2018, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 17:44

Tutti in blu al Colle per il giuramento del governo giallo-verde. Prevale il look istituzionale tra i neo ministri grillini e leghisti, che si presentano nel Salone delle Feste con impeccabili completi scuri. Anche le donne spiccano per un out fit elegante: colore preferito il blu navy. Barbara Lezzi, in particolare, ha una giacca bianca su pantaloni larghi scuri.Nel blu dominante balzano agli occhi le calze a righe colorate di Matteo Salvini sotto il completo blu d'ordinanza. Il leader della Lega, neo vicepremier e ministro dell'Interno, è l'unico a sparigliare, sfoggiando un paio di socks verde e blu piuttosto appariscente ma di tendenza. A completare il suo look la spilletta di Alberto da Giussano sul bavero della giacca e la cravatta a righe verdi.Dal rosso al giallo. Questi agli altri colori delle cravatta sfoggiate oggi per il giuramento al Colle dai leader e ministri in pectore del nascente governo politico M5S-Lega. Paolo Savona, l'economista euroscettico, dirottato in extremis dal Tesoro agli Affari europei, si presenta nel salone delle Feste del Quirinale con una tie con disegnini cachemire dove spicca il giallino chiaro. Alberto Bonisoli, neoministro dei Beni culturali e del Turismo, indossa, invece, una cravatta rossa. Il premier Giuseppe Conte, in elegante completo blu, senza pochette, aveva una cravatta classica, in tinta con l'abito.