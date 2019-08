Governo, Giorgia Meloni: «Pronti a scendere in piazza se nasce alleanza M5S-Pd»

Se questo Pd , ndr.) dovesse nascere e invitiamo tutti gli italiani a piazza Montecitorio il giorno della fiducia, invitiamo a scendere in piazza tutti, non solo i militanti di Fratelli d'Italia ». Lo ha detto Giorgia Meloni , capo del movimento Fratelli d'Italia al termine delle consultazioni , parlando dal Quirinale : «Manifestare il proprio dissenso non è eversivo, lo chiedo dal Quirinale perchè non sto dicendo niente di diverso da quello che prevede la nostra Costituzione, quello che si sta facendo è vergognoso verso i cittadini, gli italiani non possono votare, potranno almeno dire la loro», ha aggiunto chiedendo che « Mattarella non si faccia notaio di questo patto delle poltrone»