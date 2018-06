Il governo parte dagli 007: Parente ai Servizi Segreti. Sarà direttore per due anni

Mario Parente, 40 anni nell'Arma. Nominato all'Aisi da Renzi

Giovedì 21 Giugno 2018, 05:01 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2018 09:23

, ovvero il servizio segreto civile italiano. Guidare un settore tanto delicato equivale ad avere molte più responsabilità di un ministero di peso: la poltrona scotta, specie in tempi bui come quelli che stiamo vivendo, tra allarme terrorismo jihadista e minacce alla sicurezza nazionale.Un uomo tutto d'un pezzo, stimatissimo. Ma il suo incarico di due anni scadeva proprio in questi giorni. Così, a sorpresa (e nel silenzio dei media, tranne un articolo di Formiche.net) il nuovo governo grillino-leghista, finora fermo quasi su tutto, ha deciso di prorogarlo facendo di fatto la prima nomina da quando si è insediato.Eppure a promuovere Parente alla direzione dell'Aisi era stato il tanto criticato governo Renzi. Era il il 29 aprile di due anni fa e il Consiglio dei ministri ratificò un grande accordo ai vertici della sicurezza nazionale: Alessandro Pansa, allora capo del dipartimento di Pubblica sicurezza del Viminale, fu messo a capo del Dis, l'organismo di coordinamento dei due servizi segreti (Aisi - interno - e Aise - esterno); Franco Gabrielli diventò capo della Polizia; il generale Arturo Esposito, comandante Aisi, fu sostituito dal suo vice ed ex capo dei Ros, Mario Parente.e a quelle del settore energia. Invece a tutti è stato preferito proprio Parente, l'uomo dell'Arma che ha collaborato con Giovanni Falcone e l'Antimafia ma soprattutto che ha firmato molte inchieste sulla corruzione: da quella sui Grandi Eventi a Mafia Capitale.