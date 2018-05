Governo, patto M5S-Lega e contratto chiuso: un cinquestelle verso Palazzo Chigi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 17 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 07:49

Un presidente del Consiglio targato M5S. Nella nebbia che avvolge la formazione del nuovo governo, qualche punto meno instabile del solito si comincia ad intravvedere. Nella lunghissima sfida tra nomi leghisti e grillini, sembrano spuntarla questi ultimi. Ieri sera Luigi Di Maio e Matteo Salvini ne hanno discusso ancora nell'incontro che hanno avuto per superare anche alcune differenze non da poco sul contratto di governo. Nomi ne sono circolati ancora e i più gettonati sono quelli di Alfonso Bonafede, Emilio Carelli o Riccardo Fraccaro. Tutti grillini perché alla fine del percorso, scartate le candidature tecniche o «terze», è il partito più grosso della maggioranza ad avere qualche diritto in più.