Lega-M5S, niente intesa sul premier. Di Maio: «Il nome nei prossimi giorni». Nel contratto il conflitto di interessi

Ancora una frenata sul nome del premier, con l'impressione che, al di là dei possibili accordi sul pragramma, questo scoglio resti il più difficile da aggirare in tempi brevi. L'accordo, infatti, nonostante l'ennesimo incontro stamani tra Salvini e Di Maio non c'è. E la novità del pomeriggio è che la soluzione non sembra nemmeno vicina. «Sono stati sciolti tutti i nodi sul contratto che potrebbe essere chiuso già questa sera. Nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier». Dice Luigi Di Maio ai cronisti dopo aver pranzato in un ristorante vicino alla Camera. E Il leader M5S conferma che nel contratto ci sarà anche il conflitto di interessi.

I tempi. Di maio tuttavia non non si sbilancia quando gli chiedono se lunedì salirà insieme a Matteo Salvini al Quirinale: «Non vi do scadenze».



Il nodo del premier. Ad assicurarlo è lo stesso Di Maio:

Con Salvini quindi non c'è più bisogno di vederci sul contratto, che sarà chiuso formalmente stasera. Abbiamo fatto notevoli passi avanti«, assicura il capo politico dei cinque stelle, spiegando che il nodo della premiership del futuro governo giallo-verde va ancora risolto:

Il premier è ancora un punto su cui si sta lavorando, decideremo nei prossimi giorni

.



Le direzioni. Entrambi i leader si incontreranno con i dirigenti dei rispettivi partiti: il Consiglio Federale della Lega è stato convocato per domani alle 14 dal segretario Matteo Salvini. All'ordine del giorno della riunione in via Bellerio, a quanto si è appreso, ci sono le «comunicazioni» del segretario, impegnato nella trattativa per il governo su cui nel fine settimana è stata indetta una consultazione nei gazebo.

LEGGI ANCHE: Gentiloni: «Italia considerata partner credibile»



In sostanza, nel corso dell'incontro, sono stati definitivamente messi a punto i temi del contratto di governo sui quali non si era registrata piena convergenza, nel corso delle sedute del tavolo tecnico. Per cui Di Maio e Salvini avrebbero chiuso con «reciproca soddisfazione» il capitolo dedicato al contratto. Sempre dalle stesse fonti si apprende infine che sul nome del premier «c'è stata una progressione, sono stati fatti dei passi in avanti». L'incontro si è concluso e, a quanto si è appreso al termine, i due leader non dovrebbero rivedersi nel corso del pomeriggio.



LEGGI ANCHE: La crisi di governo vista dalla stazione Termini - di M. Ajello

Giovedì 17 Maggio 2018, 09:47 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA