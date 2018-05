Ambiente, duello M5S-Lega: in bilico il ministro della Terra dei fuochi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 21 Maggio 2018, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 10:53

Per il Sud ignorato dal contratto di governo, il ministero dell'Ambiente sarebbe un segnale importante. Sul quale il Movimento 5 Stelle che ha eletto in Campania 60 parlamentari da anni impegnati nella Terra dei fuochi, si gioca una fetta importante della propria credibilità. Eppure a poche ore dalla visita al Colle, il dilemma non è stato ancora sciolto: sul candidato all'Ambiente del M5s, Sergio Costa, incombe l'ombra della senatrice leghista Lucia Borgonzoni. La candidatura del generale Sergio Costa, colui che alla guida della forestale ha individuato la discarica di rifiuti più pericolosa d'Europa, ha regalato al M5s consensi che nella Terra dei fuochi sono arrivati sino al 60%. Eppure, la dura legge della realpolitik potrebbe avere la meglio sulla moral suasion che le truppe pentastellate campane. Che ieri hanno in buona parte disertato i banchetti informativi per lanciare dalla piazza un caveat a Luigi Di Maio. Sulla poltrona dell'Ambiente nulla è stato ancora deciso, fanno sapere dal quartier generale della Lega. Eppure, i più maliziosi fanno notare che nel contratto di governo ci sono tre chiari indizi che indicano nella senatrice leghista Borgonzoni la probabile titolare del ministero. Innanzitutto il programma relativo all'Ambiente. Che, fanno notare alcuni parlamentari del M5s, è «in buona parte copiato e incollato da quello di Salvini». Il secondo indizio sarebbe nascosto in un punto preciso del contratto di governo. E precisamente a pagina 13, dove si legge che occorrono «piani ambientali specifici per le aree più colpite del nostro Paese. Pensiamo, ad esempio, al bacino della Pianura Padana».È proprio dalla Pianura Padana che viene la senatrice Borgonzoni, che ha alle sue spalle molti anni da consigliera comunale della Lega a Bologna, e una corsa a sindaco perduta contro Virginio Merola. Ma perché proprio lei all'Ambiente e non un esperto come il generale Sergio Costa? Padre moderato di sinistra, ex barista del centro sociale Link, ex pittrice laureata all'Accademia delle Belle Arti, la senatrice del Carroccio è una militante della Lega sin dai primi anni del 2000.