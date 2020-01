Green Deal, mille miliardi Ue per l'ambiente. Gentiloni: «Fondi verdi aiuteranno anche l'Ilva»

Reddito di cittadinanza, Tridico: «Potrebbero trovare lavoro oltre 700.000» Green Deal , il piano di investimenti della Commissione Europea «mobiliterà almeno mille miliardi» di euro «di investimenti sostenibili nel prossimo decennio». Lo assicura il vicepresidente esecutivo della Commissione Valdis Dombrovskis , intervenendo nella sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. «Il bilancio Ue - continua Dombrovskis - aggiungerà fino a circa la metà della cifra e utilizzerà anche la leva finanziaria (investimenti privati favoriti da investimenti o garanzie pubbliche, che mitigano il rischio, ndr)».

Gentiloni:

Il Meccanismo Ue per una transizione giusta «può certamente riguardare l'Ilva, la Puglia e la zona di Taranto è la tipica manifestazione, come il Nord della Macedonia o altre di regioni europee, dove è necessaria la transizione a energie che usano meno intensamente il carbone. Questo non vuol dire che problemi dell'Ilva saranno risolti dal Just transition fund»: così il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni risponde a chi gli chiede se i fondi Ue per il Green Deal potranno aiutare anche l'ex Ilva. «Per l'Italia si parlerà di centinaia di milioni». Lo ha detto il commissario Paolo Gentiloni rispondendo a chi gli chiedeva quanto andrà all'Italia dei 7,5 miliardi del Fondo di transizione giusta per l'economia verde. «Credo che dobbiamo avere tutti chiaro che il problema è di innescare un meccanismo virtuoso - ha aggiunto -: se pensiamo che soltanto con i denari aggiuntivi di questi 7,5 miliardi noi risolviamo i problemi della transizione ambientale credo che faremo un grave errore».

Ultimo aggiornamento: 19:17

