«Privatizzare il San Paolo»: l'invito del ministero al Comune per sanare i conti

Domenica 5 Maggio 2019, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stadio San Paolo di Napoli, teatro delle memorabili imprese di Diego Armando Maradona, potrebbe diventare privato, uno 'stadium' sul modello di quello della Juventus, che è proprietà del club bianconero: sarebbe questa un'ipotesi sul tavolo, riconducibile al piano sulle dismissioni inserito nell'ultimo Def con l'obiettivo di tirare su, entro fine anno, quasi un miliardo di euro.Lo Stadio San Paolo non è tra i beni del Demanio, non è dunque riconducibile al Mef, ma appartiere al Comune di Napoli. Ma è in corso un confronto tra governo ed enti locali con l'obiettivo di selezionare stabili da destinare alla vendita o a maggiore redditività.Una sinergia - affidata all'Invimit, società di gestione del risparmio del Mef - per aiutare le città, soprattutto quelle con i conti in rosso, a contribuire a recuperare risorse per l'Erario. Da qui, a quanto si apprende, si sarebbe aperto un dialogo che avrebbe portato il Comune di Napoli a mettere sul piatto lo stadio cittadino. Ma siamo solo al principio, perché l'Invimit starebbe lavorando a un prodotto finanziario diversificato, segnando la differenza rispetto a un passato in cui le dismissioni avvenivano per via della cartolarizzazione. Obiettivo è creare un ventaglio di beni variegato che offra un buon rating sul mercato. Lo stadio San Paolo potrebbe rientrare in questo progetto.