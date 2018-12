Impegni con le imprese, è duello tra Di Maio e Salvini. E la Lega rilancia col referendum

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Dicembre 2018, 11:00

L'ultimo duello tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è, a sorpresa, sui rapporti con gli industriali e il mondo delle imprese. Dopo che per mesi il governo giallo-verde ha snobbato il dialogo con gli imprenditori, i due vicepremier adesso se li contendono. E non manca un nuovo step del braccio di ferro sulla Tav: ora Salvini cavalca l'ipotesi del referendum.Il capo 5Stelle non ha preso bene l'attivismo del leader leghista. Così, di buon mattino, parte all'attacco indossando i panni di ministro dello Sviluppo e stigmatizzando l'incontro di domenica mattina al Viminale tra i vertici di Confindustria e il responsabile dell'Interno. «Si sente scavalcato?», gli chiedono i cronisti. E Di Maio: «Tutti i ministri hanno il dovere di incontrare le imprese. Come ha detto il presidente Boccia, ora aspettiamo i fatti. E i fatti si fanno al ministero dello Sviluppo perché è quel ministero che si occupa delle imprese». Poi, ancora più velenoso: «Da Salvini domenica c'erano poco più di 10 sigle, noi domani qui al Mise ne riuniamo 30. Il nostro obiettivo è creare un tavolo permanente».