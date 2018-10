Martedì 23 Ottobre 2018, 15:26 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 16:01

Sono già 55 i parlamentari di tutti i gruppi politici che hanno aderito al nuovo Intergruppo parlamentare Insieme per un impegno contro il cancro, che ha l'obiettivo di indirizzare il governo verso soluzioni normative e regolamentari per migliorare l'assistenza ai pazienti oncologici ed oncoematologici. L'Intergruppo, presentato oggi a Roma con la partecipazione del viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, è figlio dell'Accordo di Legislatura siglato il 7 febbraio scorso fra le 21 associazioni di pazienti oncologici del progetto La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere e le forze politiche candidate alle elezioni legislative del 4 marzo.Si rinnova dunque il patto tra forze politiche e associazioni per migliorare la presa in carico dei pazienti oncologici, con i 15 punti dell'Accordo del 7 febbraio che saranno presto recepiti in una mozione per aprire la discussione sull'urgenza, visto il crescente impatto dei tumori nel nostro Paese, di una migliore presa in carico dei pazienti. In Italia sono infatti oltre 3.300.000 le persone che convivono con il cancro, il 5% dell'intera popolazione, e sono oltre 370.000 i nuovi casi di tumore stimati nel 2018. La solidarietà, sottolinea Annamaria Mancuso, presidente di Salute Donna onlus e coordinatrice del progetto, «non è mai mancata, ma intravedo ora la possibilità di avere con le Istituzioni un dialogo più maturo e fattivo che sappia scardinare certe politiche che ancora oggi, soprattutto in alcune Regioni, rendono arduo il cammino delle persone colpite da tumore».Garavaglia ha inoltre rimarcato l'importante ruolo delle associazioni: «La lotta al cancro è dovere di ogni Istituzione e ascoltare i suggerimenti che arrivano dalle associazioni dei pazienti oncologici - rileva - rappresenta un passaggio fondamentale per meglio comprendere come la politica possa dare risposte concrete per soddisfare le loro esigenze». L'obiettivo dell'Intergruppo è anche interagiremo con la futura delegazione italiana al prossimo Parlamento Europeo per portare pure in quella sede, conclude Mancuso, «le nostre istanze, che saranno sempre basate su problemi concreti, non ultimo l'accesso alle terapie innovative e la sostenibilità dei sistemi sanitari».