Italia-Francia, il grande gelo: in campo Conte, richiamerà Macron

Sabato 9 Febbraio 2019, 08:00

Il tentativo di Giuseppe Conte di ridimensionare lo scontro con la Francia passa per una normale giornata da presidente del Consiglio che va a Genova, prima a vedere l'abbattimento del ponte Morandi, e poi visita l'Istituto Italiano di Tecnologia e l'ospedale Gaslini.I segnali di una riappacificazione tra Roma e Parigi non emergono ancora e Conte prende tempo. Stamane si ritroverà al Quirinale con Sergio Mattarella per la Giornata del ricordo delle foibe e potrebbe essere occasione per un rapido confronto. Sa bene, Conte, che toccherà a lui intervenire. E magari chiamare Macron dopo che la fitta rete diplomatica, messa in moto da palazzo Chigi e dal ministro degli Esteri Moavero, avrà compiuto il suo lavoro. La precisazione del portavoce del governo francese Benjamin Griveaux sul carattere «non permanente» del ritiro dell'ambasciatore francese Masset, conferma l'avvio di una strategia di riavvicinamento, e comunque di spiegazione, in grado di preparare il terreno ad una sorta di scuse per il viaggio compiuto dal vicepremier Di Maio a Parigi per incontrare Christophe Chalencon. Il portavoce dell'ala dura dei gilet gialli, non è un normale leader d'opposizione, come Di Maio lo vuol far passare. Non solo perché islamofobo o perchè a Natale il fabbro di 52 anni riteneva «inevitabile la guerra civile» in Francia. Ma perchè Chalencon non è stato eletto da nessuno. Anzi il ruolo di portavoce viene contestato dal resto del movimento fortemente diviso in tante frange. D'altra parte di incontri tra Salvini e la Le Pen - avversaria di Macron alle ultime presidenziali - se ne contano molti e nessuno ha creato problemi diplomatici al pari della partecipazione di Hollande al congresso del Pd, evocato ieri dal vicepremier grillino.