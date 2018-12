Italia-Ue verso il patto del 2% ma la manovra è tutta da rifare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Dicembre 2018, 09:00

Scendere è più complicato che salire, specie dopo la frenata del pil registrata ieri l'altro dall'Istat. E così a Montecitorio la manovra di Bilancio arranca malgrado l'assenza della riforma delle pensioni e del reddito di cittadinanza dal tavolo della maggioranza che sta preparando gli emendamenti per la commissione Bilancio che sinora ha votato un solo emendamento.Il rischio è che la manovra venga mandata direttamente in Aula senza relatore e che venga votata con la fiducia per recuperare il tempo perduto. Il problema del presidente Claudio Borghi e dei sottosegretari al Mef Castelli e Garavaglia non è infatti semplice visto che, per evitare la procedura d'infrazione, occorre tagliare circa sei miliardi e spostare a metà del nuovo anno Reddito e pensioni non basta. A meno che non si metta mano ad un ulteriore taglio da un miliardo e mezzo di spese o si lasci aumentare, in tutto o in parte, l'iva che da sola vale dodici miliardi.