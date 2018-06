Juncker: «La Germania non calpesti la dignità dell'Italia»

«Non sono per niente d'accordo con chi vuole dare lezioni a Roma», al contrario, «dobbiamo rispettare l'Italia». Con la Grecia si è esagerato

soprattutto da parte dei Paesi germanofoni, e la dignità del popolo greco è stata calpestata. Questo non deve ripetersi ora con l'Italia». Così il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker a RDN, avvertendo che «gli italiani non possono lamentarsi delle misure di austerità prese da Bruxelles» dati i 19 miliardi di flessibilità e la non apertura di procedure per deficit.



«Ho introdotto delle clausole di flessibilità nel Patto di stabilità e crescita», ha ricordato Juncker, e «l'Italia è stato il solo Paese ad averne beneficiato, sono 19 miliardi di euro che non sarebbero stati messi a disposizione di Roma quest'anno». Inoltre, ha sottolineato il presidente della Commissione, «ho dovuto dar prova di molta persuasione per evitare che l'Italia non fosse oggetto di una procedura per deficit eccessivo» legata al debito. Tuttavia, ha sottolineato, «non sono per niente partigiano del dare lezioni a Roma», per cui invece ci vuole «rispetto».

Sabato 2 Giugno 2018, 11:58 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 12:59

