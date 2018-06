Risiko nomine, la carta della continuità per Palazzo Chigi e Tesoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Giugno 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 08:30

«Non entreremo con il lanciafiamme». Nei ministeri. E in questi palazzi parrebbe che non entreranno neppure, i nuovi potenti giallo-verdi, come il gruppo di pseudo-rivoluzionari raccolto dal Professore (non Conte ma un barbuto madrileno) nella serie cult spagnola «La casa di carta». La parola d'ordine del «governo del cambiamento» pare insomma quella della continuità o della terzietà - affidare incarichi apicali a gente come Giuseppe Busia, prossimo segretario generale a Palazzo Chigi e ex rutelliano ben conosciuto dal super-dimaiano Spadafora che viene a sua volta da quell'ambito - e basta dare un'occhiata a ciò che si muove, o non si muove, al ministero dell'Economia per avere il quadro della situazione. Che al momento è comunque molto provvisoria perché solo domani sera Conte, Di Maio e Salvini faranno un giro d'opinioni sulle varie nomine nei ministeri, sia quelle politiche sia quelle tecniche. E martedì, a risultati elettorali amministrativi acquisiti e alla luce dei nuovi equilibri che ne scatureranno (Salvini potrebbe chiedere più dei 15 sottosegretari e 3 viceministri pattuiti a urne chiuse), il premier e i due leader si vedranno per cominciare a decidere. Conte dopodomani vede anche i ministri economici. La continuità, nel caso del Mef, significa questo. Muovere meno pedine possibili intorno al ministro Tria.