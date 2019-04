CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 4 Aprile 2019, 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le adesioni sono salite a fine marzo a quota 443.570, con già 300 milioni di euro in più per le casse dello Stato. Poi c'è l'altra faccia della medaglia: l'Erario che incassa 900 milioni di euro in meno nella lotta all'evasione e i Comuni che già lamentano un buco potenziale da 4 miliardi di euro. È questo il bilancio della rottamazione ter, i cui termini scadono il prossimo 30 aprile e che la maggioranza gialloverde - con un emendamento al decreto Crescita - vuole estendere anche alle altre cartelle legate alle multe ai tributi locali (come Imu, Tari, Tarsu) finora non entrate nella pace fiscale. Intanto si segnala un trend di entrate comunque più lento rispetto a quanto registrato con la rottamazione bis del 2018, quando si recuperarono 2 miliardi e mezzo di euro.Anche per questo, come già detto, il governo vuole estendere la pace fiscale alle tasse comunali e alle multe. Sempre l'esecutivo ha inserito la facoltà per i sindaci di accettare o meno. Ma a loro nome l'Anci si è detta molto preoccupata perché i crediti relativi a Tarsu, Ici, contravvenzioni stradali e rette scolastiche sono iscritti a bilancio. Anzi molto spesso sono necessari ai municipi per far quadrare i consuntivi.In attesa di capire le modifiche in corso d'opera, gli esperti stimano per il 2019 un incasso vicino ai 2 miliardi di euro. Una cifra non piccola ma lontanissima da 4,7 miliardi di euro raccolti con la sanatoria voluta dai governi di centrosinistra nel 2017. Dietro questa tendenza c'è soprattutto la struttura del meccanismo di agevolazione voluto dall'attuale esecutivo: «il saldo e stralcio» è riservato soltanto alle persone fisiche e non alle aziende; può aderire chi ha denunciato nella dichiarazione dei redditi le cifre poi non saldate; viene favorito chi ha un Isee non superiore ai 20mila euro all'anno, con il risultato che con i redditi patrimoniali più alti non si paga più del 35 per cento del dovuto, grazie anche alla cancellazione di more e degli interessi.