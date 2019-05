La Ue chiederà una manovra dall'Italia no a nuove misure

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 29 Maggio 2019, 07:57

Formalmente, la lettera diretta a Roma dovrebbe partire oggi. Ma di fatto a Via Venti Settembre gli uffici del ministro Tria sono già al lavoro in stretto contatto con quelli della Dg Ecfin, il dipartimento della commissione che si occupa degli Affari monetari e finanziari. E del resto al ministero dell'Economia le obiezioni di Bruxelles erano sostanzialmente già note fin dall'autunno scorso, quando al nostro Paese fu chiesto - e non era la prima volta - di mettere in fila i fattori rilevanti che potrebbero giustificare il mancato rispetto della regola del debito.Com'è noto, la violazione di questo criterio è stata in realtà già accertata da tempo, ma finora il governo italiano aveva evitato l'apertura di una procedura prima facendo valere il rispetto dell'altro criterio, la riduzione del disavanzo strutturale, poi (lo scorso dicembre) correggendo in parte la manovra per il 2019 e rinviando la verifica a questa primavera. Ora, passate anche le elezioni europee che suggerivano un atteggiamento diplomatico, i nodi arrivano al pettine. Oggi il caso Italia sarà al centro di una riunione della Commissione; al di là della richiesta di chiarimenti in base all'articolo 126.3 del Trattato, che a questo punto è quasi un atto dovuto, dall'esecutivo di Bruxelles potrebbe partire (in versione più o meno formale) una sollecitazione al nostro Paese perché integri innanzitutto la manovra per il 2019, con misure che garantiscano il rispetto degli impegni contrattati sul finire dell'anno scorso. Ne ha accennato ieri lo stesso Piere Moscovici, commissario agli affari economici: «Misure aggiuntive possono essere richieste per rispettare le regole del Patto di stabilità» ha spiegato l'ex ministro francese ricordando anche che le eventuali sanzioni come per tutti gli altri Stati arriverebbero solo al termine di un processo molto lungo.