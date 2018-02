Riecco Lavitola, dai segreti di Berlusconi alla risto-pescheria a Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 8 Febbraio 2018, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2018 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Allora vado con i gamberi in filo kataifi? O meglio i tagliolini al nero di seppia?», domanda Valter Lavitola, trottolando da un tavolo all'altro, mentre scodella ora fritture ora tranci di pesce spada. Fa quasi tutto lui: prende gli ordini, serve ai tavoli, toglie le lische, se capita, e ticchetta alla cassa quando non c'è la sua nuova fidanzata, una bella ragazza argentina coi capelli biondi. È un po' dimagrito rispetto alle foto col ghigno trionfante accanto a Berlusconi, altra vita, altra epoca, per...