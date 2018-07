Legittima difesa, M5S frena ma Conte avverte: una disciplina serve

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 19 Luglio 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2018 10:10

Doveva essere il giorno della bandiera leghista orgogliosamente sventolata in Senato, e finisce invece con una vistosa crepa nel governo. Anche se tutti, ufficialmente, si affrettano a parlare di «piena sintonia». Perché sulla legittima difesa, che ieri ha cominciato il suo iter a palazzo Madama, il partito di Salvini ha molta fretta. Mentre i pentastellati vogliono prendersi tutto il tempo necessario per approfondire, capire, puntualizzare. Di fatto, una frenata.Messa nero su bianco in una nota del senatore grillino Francesco Urraro che parla di «delicatezza» e «complessità» della materia trattata per cui «è necessaria un'analisi approfondita» per «rendere la legge realmente efficace ma nella piena sicurezza dei cittadini», il tutto «senza muoversi sull'onda emotiva».Non è un caso che, ancora una volta, parlando alla Camera, il Guardasigilli pentastellato Alfonso Bonafede sia tornato a rivendicare che la materia, storica battaglia leghista, sia di sua competenza: «Riguarda la giustizia, non la sicurezza. E' una priorità della maggioranza». Non è escluso, infatti, che il M5s decida di presentare una sua proposta. Si andrebbe ad aggiungere alle cinque già depositate, di cui una popolare, due di Forza Italia, una di Fdi e, soprattutto, una della Lega, a prima firma del capogruppo Massimiliano Romeo, che modifica l'articolo 52 del codice penale eliminando il principio della proporzionalità tra offesa e legittimità della difesa.