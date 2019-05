Domenica 5 Maggio 2019, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 15:37

ROMA «Mentre il ministro Salvini continua a dire di essere pronto a farsi processare, ma poi si protegge con l'ombrello politico da accuse penali gravi come il sequestro dei migranti a bordo della Diciotti, mi arriva dalla Guardia costiera una multa per essere salito sulla nave Sea Watch a verificare le condizioni delle persone trattenute arbitrariamente e illegittimamente a largo di Sicuracusa»: lo rende noto il deputato radicale di +Europa Riccardo Magi, allegando su twitter le foto del verbale. «La Capitaneria di Porto di Siracusa ha infatti notificato una ammenda di 2000 euro a me, ai colleghi Stefania Prestigiacomo e Nicola Fratoianni, e alle altre persone con cui a bordo di un gommone avevamo raggiunto la nave per effettuare un'ispezione. Ci contestano di essere saliti prima che sulla nave fosse eseguita la 'libera praticà. È una contestazione infondata e pretestuosa perché la nave non aveva fatto scalo in paesi extraeuropei», spiega Magi.«L'ottusità della burocrazia. Un ministro è sotto inchiesta per aver sequestrato una nave e i naufraghi che c'erano a bordo, contravvenendo alle leggi italiane e alle norme internazionali. E cosa fa la Capitaneria del porto di Siracusa? Manda una multa a quei deputati che sono saliti a bordo, esercitando semplicemente le prerogative parlamentari». Lo afferma Nicola Fratoianni de La Sinistra annunciando di aver ricevuto una multa di 2mila euro, quando il 27 gennaio scorso insieme ad altri due deputati, Stefania Prestigiacomo e Riccardo Magi, al sindaco di Siracusa, e con rappresentanti di Sea Watch e Mediterranea, a bordo di un gommone avevano raggiunto la nave Sea Watch 3 per effettuare un'ispezione. «È un altro grottesco capitolo - prosegue l'esponente della sinistra - di una storia umiliante per la nostra Guardia Costiera, costretta da un potere politico a decisioni e a scelte in mare e sulla terraferma sempre più ridicole. Sono davvero curioso a questo punto - conclude Fratoianni - di sapere cosa ne pensi il Presidente della Camera, perché di questo passo i parlamentari della Repubblica diventeranno dei soprammobili di Palazzo Montecitorio. E questo non è un bel vedere per la nostra democrazia..Comunque va bene lo stesso, visti i tempi questa sanzione è una medaglia all'impegno civile».