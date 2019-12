Di Maio canta Yesterday dei Beatles alla maniera... di Troisi in “Non ci resta che piangere”

Contestualmente alle frizioni governative relative al Mes, Radio Rock 106.6 ha tentato di fungere da paciere, placando gli animi agitati all'interno della maggioranza grazie alla musica. Il karaoke reporter Dejan Cetnikovic è così riuscito ad avvicinare uno degli azionisti di maggioranza dell’esecutivo gialloverde: il ministro degli esteri Luigi Di Maio.

Il leader del Movimento 5 Stelle ha colto l’occasione per mettere alla prova non solo le proprie corde vocali, ma anche il suo proverbiale inglese, cantando “Yesterday” dei Beatles - in omaggio a “Non ci resta che piangere” di Massimo Troisi. Immancabile, a fine esibizione, la boutade dell’inviato di Radio Rock: «Meglio yesterday con Salvini o today con Zingaretti?». «Secondo me la cosa migliore è fare le cose, poi con chi le fai l’importante è che sono buone», la risposta molto diplomatica di Di Maio.

