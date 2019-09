M5S, lite sul capogruppo al Senato e fronda contro Di Maio: chiesto l'intervento di Beppe Grillo

È successo oggi in occasione dell'avvio dell'iter per la scelta del nuovoal: lì, in assemblea, è arrivata la proposta «choc», la richiesta di modifica delloper mettere mano e limitare i poteri in mano al capo politico del Movimento . Una richiesta che ha visto contrapporsi le due fazioni pro e contro, tanto da invocare la mediazione del garante Beppe Grillo . E che ha convinto il capo politico a rilanciare da New York sulla battaglia cardine del, quella del taglio dei parlamentari: «Ci aspettiamo lealtà dal, non vogliamo ritardi», dice in vista della conferenza dei capigruppo che domani sarà chiamata aa decidere i tempi.Ma non basta. Da mesi i parlamentari attendono la costituzione di un organismo che si affianchi al capo politico nella gestione del Di Maio l'aveva promesso e gli aveva anche dato il nome: «i facilitatori». Ora i senatori chiedono che venga istituito un organismo politico, una sorta di nuovo « direttorio » politico di 10 componenti, tra cui i duedie del garante Beppe Grillo . Chiamato a gran voce a tornare ad occuparsi del, o quantomeno a venire ad ascoltare le ragioni dei senatori in una nuova assemblea da convocare a stretto giro.«È arrivato il momento di introdurre il principio democratico dell'elezione dal basso verso l'alto di tutti i livelli, organi e cariche del» ha esortato, nel corso dell'assemblea, il senatore pentastellatodopo la proposta di revisione dello statuto che sarebbe arrivata, affermano indiscrezioni, da. Anche in quest'ottica la nomina dei nuovidi, che avverrà con una vera e propria competizione elettorale, con la costituzione di «squadre» che si propongono nel direttivo in contrapposizione tra di loro, diventerà l'occasione per la misurazione della forza delle varie «aree» che convivono nel Movimento.Allale candidature come capogruppo si sono chiuse e ora si guarda alla formazione delle squadre: verranno composte con l'indicazione di 4 rappresentanti di area (istituzioni, economia, sociale e internazionale) che faranno i vicepresidenti e verranno eletti singolarmente, un capogruppo vicario, un tesoriere e 3 delegati d'aula. E alancia la sfidache annuncia la sua candidatura prima della chiusura dei termini e della possibile candidatura dell'attuale vicario diAlla battaglia è appena iniziata e si concluderà entro metà ottobre, in tempo per. In corsa potrebbe esserci, senatore «dimaiano» ma non riconfermato nel nuovo governo. Come, indicata dai suoi colleghi come uno dei senatori più amareggiati per la mancata fiducia, come pure. A gettare acqua sul fuoco, pur senza smentire i contenuti dello scontro in assemblea, arriva invece il senatore: «Nessuna maretta, solo scambio di idee». Ancherimarca: «Nessuna baruffa, solo un esercizio di democrazia».