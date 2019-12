M5S, mancano i candidati in Emilia Romagna: vertici costretti alla proroga

Nel M5S sta scattando l'allarme in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria: mancano candidati grillini. Lo dimostra la mail arrivata questa mattina agli iscritti di Rousseau che proroga la scadenza per chi volesse presentarsi a lunedì alle ore 18. Il tempo sarebbe scaduto ieri sera.

Il caso riguarda principalmente la corsa in Emilia Romagna, quella più delicata che potrebbe decidere anche le sorti del governo. La scelta del M5S di correre, nonostate la pausa elettorale consigliata da Luigi Di Maio, potrebbe essere fatale per la rielezione del governatore uscente Stefano Bonaccini (a vantaggio della Lega di Lucia Borgonzoni).

In queste ore però si sta ponendo il problema opposto nel M5S: non ci sono abbastanza candidati per completare le liste nelle 9 province della regione rossa per eccellenza. Da qui lo slittamento dei tempi.

