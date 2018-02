M5S, pubblicati i dati delle parlamentarie: in Campania 490 voti per Di Maio

Sabato 3 Febbraio 2018, 18:15

Il M5S pubblica sul blog tutti i risultati delle parlamentarie. A votare per la Camera, si legge, sono stati 39.991 iscritti per un totale di 92.870 clic (tre le preferenze a disposizione). Al Senato hanno votato 38.878 iscritti per un totale di 86.175 preferenze.Luigi Di Maio, candidato premier M5S, risulta il più votato nel collegio Campania 1-01 per la Camera. Il capo politico del Movimento ha ottenuto, secondo quanto si legge sui risultati delle parlamentarie, 490 voti. E anche Roberto Fico, riferimento dell'ala ortodossa dei pentastellati, risulta il più votato nel suo collegio di riferimento ( Campania 1-02) con 315 voti. A guidare la classifica sono comunque Paola Taverna (2136 clic) e Carla Ruocco (1691). Tra gli esponenti più votati, in termini di clic assoluti e tenendo conto quindi del differente numero di iscritti a seconda del collegio di residenza, figurano Nicola Morra con 564 voti, Danilo Toninelli con 502 voti, Laura Castelli con 433 clic, Manlio Di Stefano con 492 preferenze. Tra i candidati esterni a Gianluigi Paragone, in Lombardia, sono andate 300 preferenze mentre Elio Lannutti, a Roma, è stato votato da 405 iscritti. Nello stesso collegio - guidato in termini di voti da Paola Taverna - figura anche Emanuele Dessì, il candidato finito nella bufera per il caso del canone d'affitto, votato da 144 iscritti.