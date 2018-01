CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 5 Gennaio 2018, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 09:12

Dice Paolo Savona, economista di lungo corso e già ministro dell'industria, che «per la nuova legislatura sarebbe meglio non mettere mano a provvedimenti fiscali perché, come nel caso della proposta sul reddito di cittadinanza, sono proprio simili discussioni ad aver portato l'Italia alla crisi e il ceto medio ad essere subissato di tasse». In queste parole c'è la sintesi dei dubbi che molti economisti nutrono sulle ricette economiche del programma di governo del Movimento 5Stelle rilanciate e ribadite dal candidato premier Luigi Di Maio nell'intervista al Mattino.Il nodo della copertura delle risorse occorrenti a realizzare i punti chiave di quel programma (dal reddito di cittadinanza all'abolizione del jobs act e della legge Fornero sulle pensioni, fino all'imposizione di nuove tasse sulle banche e sulle loro rendite finanziarie) è il leit motiv del giorno dopo. «Io credo che alle prossime elezioni - insiste Savona - un partito dovrebbe garantire la stabilità fiscale.Negli anni Sessanta, quando arrivò la prima grave crisi economica, la pressione fiscale era al 25 per cento: l'abbiamo raddoppiata negli anni successivi per fare come dicono i 5Stelle, una distribuzione cioè apparentemente più equa del reddito che in realtà si è rivelata molto più iniqua, penalizzando come detto soprattutto la middle class. Non è un caso che i ricchi sono diventati più ricchi e la classe media si è invece ancora di più impoverita». Anche l'abolizione del jobs act proposta dai 5Stelle per recuperare lavoro ai giovani, puntando ad abbassare il cuneo fiscale senza toccare i salari, come ha detto Di Maio, trova scarso credito. «Pure questa è demagogia perché effettuare operazioni fiscali per andare a vantaggio dei salari, non garantisce un risultato di equità, come tutti gli economisti spiegano. Oltretutto i margini di manovra che il nuovo governo avrà sono già pesantemente condizionati dai 259 decreti attuativi che attendono ancora di essere varati», dice Savona. E tassare le banche che, secondo i 5 Stelle hanno una imposizione fiscale inferiore a quella esistente in altri Paesi europei? «Sarebbe la spallata finale al sistema economico italiano», aggiunge l'economista.