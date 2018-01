CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Gennaio 2018, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 10:42

«In una prima fase il reddito di cittadinanza procederà su un binario separato. L'obiettivo finale, che sarà raggiunto per gradi, è però il superamento degli attuali ammortizzatori sociali».«Secondo Eurostat, gli italiani in povertà assoluta sono 4 milioni e mezzo. Numero che sale a 10 milioni se si considera la povertà relativa. Il nostro impegno è garantire a tutti di arrivare a 780 euro per i single senza figli. Una coppia di pensionati avrebbe diritto a 1170 euro. Per una famiglia con due figli che hanno più di 14 anni si arriva fino a 1950 euro. Tutti gli strumenti di sostegno al reddito, ovviamente con l'esclusione dei pensionati che non devono trovare un'occupazione, saranno legati alle politiche attive del lavoro».«La misura punta al reinserimento lavorativo attraverso una rivoluzione dei centri per l'impiego su scala nazionale. Ovvero, fino ad oggi domanda ed offerta si incontrano esclusivamente su base provinciale, o al massimo regionale. Non ci sono, se si escludono i Neet, banche dati uniche. Per fare un esempio i centri per l'impiego di Trento non dialogano con quelli di Napoli. Li metteremo tutti in rete. Chi otterrà il sostegno dovrà poi partecipare obbligatoriamente a corsi di formazione e per otto ore settimanali dovrà impegnarsi in lavori socialmente utili nei Comuni di residenza. Una volta trovato, anche su scala nazionale, un lavoro confacente alle caratteristiche del cittadino non si potrà rifiutare la proposta, pena la perdita immediata del sussidio».«Sono 17 miliardi in tutto, di cui 2,1 una tantum destinati a potenziare e rendere più efficienti i centri per l'impiego. La formazione di chi non ha lavoro deve essere organizzata in sinergia con le richieste delle aziende ma deve essere a carico dello Stato. Poi, grazie al reinserimento lavorativo, l'impegno di risorse sarà destinato a calare. L'obiettivo finale del reddito di cittadinanza è abolire il reddito di cittadinanza».«Non faremo nuove leggi contro l'evasione perché non si farebbe altro che complicare la vita di imprese e famiglie, già travolte dagli adempimenti burocratici che invece dovranno essere ridotti. Come non faremo mai più altri scudi fiscali o voluntary disclosure. La lotta all'evasione si fa con le nuove tecnologie. Con la tracciabilità dei pagamenti e soprattutto con l'unione delle banche dati. Ad oggi molti enti sono gelosi delle informazioni in loro possesso».«Non voglio accusare nessuno, ma Dogane, Entrate, Camere di Commercio e Inps, devono dialogare tra loro».