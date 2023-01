Mario Draghi torna alla ribalta e sceglie Davos: conferenze a porte chiuse al World Economic Forum

Che fine ha fatto Mario Draghi? L'ex presidente del consiglio è stato visto in uno dei posti a lui più familiari: un contesto primario per chi si occupa di economia a 360 gradi, a livello mondiale. Sì, il World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Conferenza a porte chiuse, e quindi una presenza non sbandierata. Come riporta Il Foglio, l'ex premier è stato a Davos per tre giorni e ha tenuto degli incontri privati e due conferenze che però non erano a ingresso libero. «Tornerò a lavorare con il provato», avrebbe detto Draghi a interlocutori a lui vicini.

L'ultima apparizione pubblica risale al 5 gennaio: i funerali del papa emerito, Joseph Ratzinger, in Vaticano. In quell'occasione aveva avuto una breve conversazione con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Gas dall’Algeria, il piano Meloni: forniture fino a 70 miliardi di metri cubi per diventare l’hub Ue

Di Maio a Davos come amico dell'Ucraina. Quale è il ruolo dell'ex ministro degli Esteri al World Economic Forum?