Manovra, la ministra Gelmini: «Aiuti per famiglie e imprese, così il Paese torna a crescere»

Ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, venerdì il governo ha approvato una manovra da 8 miliardi, tra aiuti per far fronte al caro-energia, risorse per sostenere l'automotive nella fase di transizione e modifiche al superbonus. É soddisfatta o si poteva fare di più?

«Sono molto soddisfatta: il governo si conferma attento alle esigenze del Paese e anche alle richieste che, come Forza Italia, abbiamo avanzato. Non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati