Maria Elena Boschi ospite di Massimo Giletti, la rete «impazzisce»: apprezzamenti per il look

È Maria Elena Boschi la protagonista del "faccia a faccia" di domenica 3 novembre di "Non è l'Arena" la trasmissione condotta da Massimo Giletti. L'ex ministro - ora volto tra i più noti del nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva - ha affrontato l'intervista con la consueta verve, mostrandosi in palle e rispondendo punto su punto alle domande del conduttore.

Su Twitter e sui social la "performance" di Maria Elena Boschi è stata commentata minuto per minuto. Sia da simpatizzanti sia da haters.Ma quello che sembra mettere tutti d'accordo è la bellezza della ex ministra, ammirata sotto questo punto di vista un po' da tutti i simpatizzanti di tutti i partiti. Il look di Maria Elena Boschi sembra - almeno questa sera - incontrare i gusti di molti telespettatori che si esprimono in maniera entusiastica sui vari social.



Giletti è abbagliato dalla Boschi per bravura e bellezza più per educazione. — augustaborri@gmail.com. (@augustaborrigm1) November 3, 2019

Ad esempio la Boschi. La sto guardando adesso e non avrei problemi a diventarci amico. — Filippo Parisi Lupo (@filippoparisi) November 3, 2019

