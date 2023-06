Meloni: «Immigrazione di massa non ha nulla di umano. Impegno per stroncare traffico di esseri umani»

«Anche il prossimo Consiglio europeo, il quarto da quando si è insediato il nuovo governo, ha in agenda sfide prioritarie per l'Unione europea: l'aggressione all'Ucraina, la sicurezza, la difesa, la migrazione». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.

Sostegno a Tunisi

«Nelle missioni del 6 e dell'11 giugno mi sono impegnata perché l'Europa mantenesse alta l'attenzione sulla stabilità della Tunisia.

Inclusione dell'Unione africana nel G20

«Il Consiglio europeo esprimerà il sostegno dell'Ue alla presenza rafforzata dell'Unione africana nei fori internazionali, in particolare il G20. Ribadirò l'importanza di rilanciare il ruolo dell'Africa in questo consesso. Per questo l'Italia è a favore dell'inclusione dell'Unione africana nel G20, è necessario aggiungere una voce autorevole nella discussione sulle sfide globali», ha detto la premier.

La guerra

«Se non avessimo aiutato gli ucraini, come anche qualcuno in quest'Aula suggerisce, ci troveremmo in un mondo in cui alla forza del diritto si sostituisce il diritto del più forte, un mondo senza regole se non quella delle armi», ha ribadito Meloni. Serve una «pace giusta e duratura nel pieno diritto dell'Ucraina» alla sua autodeterminazione e «lavoriamo in ogni sede a questo obiettivo»