Meloni: «Auguri Orban a Putin? Non li condivido. Per l'Ucraina l'Italia fa tutto quello che può, ma resta nodo risorse»

Sulle difesa europea «resta il nodo delle risorse: sono favorevole a rafforzare l'industria della difesa ma dobbiamo fare i conti con le risorse a disposizione». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bruxelles. Tra le ipotesi, quella che riguarda la Bei «trova molto consenso ma è un dibattito in divenire», ha aggiunto. L'ingresso del premier ungherese Viktor Orban nei Conservatori e riformisti europei, famiglia politica di Fdi, invece «non è un dibattito all'ordine del giorno. In ogni caso io la lettera non la condivido. Quegli auguri non li condivido. Conoscete la mia posizione su questa materia», ha aggiunto la premier a proposito del messaggio di congratulazioni inviato da Orban al presidente russo Vladimir Putin dopo la sua rielezione.

Ucraina ed Europa

«Il clima era abbastanza sereno, sull'Ucraina si fanno tutti gli sforzi possibili e il Consiglio dà risposte.

Il nodo migranti

Sulla migrazione, il testo delle conclusioni del Consiglio europeo «è perfettamente soddisfacente. Si continua a fare stato del lavoro che si porta avanti concretamente in tema di lotta all'immigrazione illegale, di lotta ai trafficanti e di dimensione esterna», ha aggiunto la premier. «Il Consiglio europeo - ha proseguito Meloni - saluta positivamente l'inziativa che ci ha visto protagonisti in Egitto la settimana scorsa. Viene inserito nelle conclusioni il riferimento all'alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani e si spinge la Commissione a continuare a lavorare sulla dimensione esterna e contro il traffico di esseri umani».

L'agricoltura

Oggi il mondo agricolo attraversa una «crisi sistemica rispetto alla quale il vertice Ue non può non interrogarsi alla ricerca di soluzioni concrete» e «abbiamo bisogno di adattare la Politica agricola comune: gli obiettivi rimangono gli stessi ma gli strumenti devono essere adattati a un contesto in continua mutazione», ha detto la Meloni intervenendo agli Stati generali dell'Italia a Bruxelles. «Non possiamo gravare i nostri agricoltori di regole insostenibili e di burocrazia insostenibile», ha evidenziato.