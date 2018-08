Un sistema condiviso del fenomeno migratorio da parte di tutta l'Ue «è necessario». È quanto ha sottolineato, a quanto si prende da fonti di Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte al premier ceco Andrej Babis. «Rispetto il fatto che non vogliate partecipare alla redistribuzione ma il sistema non venga demonizzato e si creino degli incentivi per chi partecipa e dei disincentivo per chi non non partecipa», ha spiegato Conte.

Il premier ceco Andrej Babis, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, ha condiviso con il premier Giuseppe Conte il fatto che l'Italia sul fronte migratorio vada aiutata ma ha anche ribadito la sua forte contrarietà alla politica dei ricollocamento. Babis si è detto invece disponibile ad incrementare le risorse finanziarie per contrastare l'immigrazione da Paesi africani.

Martedì 28 Agosto 2018, 18:35 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 18:39

