Migranti in fuga da Rocca di Papa, addio modello Diciotti: ora tolleranza zero

Giovedì 6 Settembre 2018, 10:00

Da una parte lo stupore di una Chiesa «basita» per questo epilogo; dall'altra un Viminale che, messo davanti al fallimento dell'operazione Diciotti, ora invoca tolleranza zero per gli sbarchi. A naufragare però è tutto il modello di cui si era favoleggiato appena i migranti sono arrivati nel centro di Rocca di Papa. Lo scorso 30 agosto, il ministro dell'Interno aveva dichiarato: «Sono contento di aver avviato un percorso tra Stato e Chiesa perché queste persone - ha ribadito - sono completamente, economicamente a carico dei secondi». E quindi, concludeva la settimana scorsa, «una volta tanto non pagheranno i contribuenti italiani, ma le organizzazioni ecclesiastiche che si organizzeranno dove e come vorranno». Peccato che quando giustamente hanno voluto tagliare la corda i migranti lo hanno fatto. E così, in un grande gioco degli equivoci, è avvenuto il naufragio del modello Diciotti, che aveva fatto incuriosire anche il Papa. Dal Viminale per cercare di uscire dall'imbarazzo non possono fare altro che rafforzare la proposta: azzerare gli arrivi e cambiare le leggi. Da un certo punto di vista, la fuga dal centro di Rocca di Papa aiuta la narrazione politica del leader della Lega ma fa sfumare qualsiasi tipo di collaborazione tra Stato e Chiesa su una materia così complicata.