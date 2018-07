Migranti, il governo si spacca sulla nave italiana: Conte sostiene Trenta e Toninelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 11 Luglio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2018 07:00

Come un arbitro, Giuseppe Conte ha dovuto calmare Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. I due ministri, assente Matteo Salvini in trasferta in Calabria, nel vertice dedicato ai migranti e alla preparazione del summit di oggi e domani Innsbruck si sono scagliati contro il responsabile del Viminale.«È ora di finirla con questi proclami, la gestione dei salvataggi in mare è una cosa seria», ha sibilato Toninelli, responsabile delle Infrastrutture e dunque della Guardia costiera. E la ministra della Difesa: «Ce n'è una al giorno. Ieri Salvini ha detto che bisogna fermare le missioni militari internazionali e la competenza non è sua. Oggi impedisce lo l'approdo di 67 migranti da una nave italiana». E qui Conte, orientato a sostenere la posizione dei due ministri, ha provato a portare un po' di calma. Salvo poi ricevere una telefonata furiosa di Salvini: «Io non indico alcun porto dove far sbarcare la Diciotti. Lo faccia Toninelli e se ne assuma la responsabilità». «Questo è troppo», ha allargato le braccia il premier, salvo poi dettare un comunicato in cui ha garantito: «All'interno del governo non c'è nessuno screzio. Io non sono preoccupato».