Dalla Ue 6mila euro a migrante. Salvini: «All'Italia non serve elemosina»

«Centri controllati» nei Paesi Ue «su base volontaria» per migliorare le procedure di asilo e accelerare i rimpatri degli irregolari. È la proposta della Commissione Ue inviata alle capitali e che prevede sostegno finanziario agli Stati che accettano di ospitare i centri. Inoltre, i Paesi che accettano il trasferimento dei migranti sbarcati in uno dei centri controllati - si legge nel documento che l'ANSA ha potuto visionare a Roma - riceveranno 6mila euro per ogni profugo.



Nella sua proposta, la Commissione assicura che, ai Paesi che ospiteranno questi 'centri controllatì, sarà fornita l'assistenza di un team Ue per espletare tutte le procedure e le operazioni connesse e conseguenti agli sbarchi, dalle procedure di esame delle domande di asilo ai rimpatri. Il documento diffuso da Bruxelles è stato predisposto per recepire le indicazioni giunte dal Consiglio Europeo del mese scorso a proposito della condivisione e gestione dei flussi migratori. In questa ottica, la Commissione prevede di dare l'avvio, il prima possibile, a una fase pilota per testare il meccanismo dei 'centri controllatì. Inoltre, la Commissione, secondo quanto si legge nel documento, avrà il ruolo di coordinatrice tra gli Stati membri, come misura provvisoria fino a quando non sarà possibile istituire un sistema completo nel contesto della riforma del diritto di asilo. Domani le proposte dell'esecutivo europeo saranno discusse dagli ambasciatori-rappresentanti permanenti dei 28 durante la riunione del cosiddetto Coreper.



«Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l'Italia non ha bisogno di elemosina». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini respingendo al mittente la proposta dell'Ue riportata dal Financial Times di pagare 6mila euro per ogni migrante salvato nel Mediterraneo e accolto da uno dei paesi membri.

«L'ipotesi non esiste - ha detto Salvini a margine della visita del sacrario dei Vigili del fuoco. - L'Italia non chiede l'elemosina, anche perché nel corso del tempo ogni richiedente asilo costa tra i 40mila e i 50mila euro». Dunque Bruxelles, ha aggiunto il ministro, «l'elemosina se la può tenere. Noi vogliamo chiudere i flussi in arrivo per smaltire l'arretrato di centinaia di migliaia di presenze. Non chiediamo soldi ma dignità e ce la stiamo riprendendo con le nostre mani»

Martedì 24 Luglio 2018, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 14:45

