Migranti, la linea dura di Palazzo Chigi: «Ora non entra più nessuno»

Domenica 1 Luglio 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 08:00

Porti chiusi e niente più sbarchi di migranti. È questa la linea scelta da Giuseppe Conte, d'intesa con Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo il deludente risultato del Consiglio europeo. «In Italia non entrerà più nessuno che non ne abbia diritto», dicono a palazzo Chigi. E aggiungono: «La posizione del presidente della Camera Fico che chiede di riaprire i porti italiani è personale, non del Movimento 5Stelle».Il governo, insomma, sceglie la linea dura. Minaccia perfino il veto sul prossimo bilancio europeo e una sforbiciata ai contributi italiani. A Conte brucia scoprire che, dopo la lunga e furiosa battaglia ingaggiata a Bruxelles, gli altri leader europei già rinneghino il principio di condivisione della responsabilità e degli oneri dei salvataggi in mare. E che in poche ore le parole di solidarietà, quelle scritte nero su bianco nel documento finale del summit («l'Europa resterà a fianco dell'Italia, le migrazioni sono una sfida europea, non di un singolo Stato») si siano rivelate un bluff. «Una presa in giro».