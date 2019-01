Mercoledì 9 Gennaio 2019, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2019 15:02

La mossa del M5S, dopo l'imbarazzo per il salvataggio della banca Carige, non si è fatta attendere: Marcello Minenna andrà alla presidenza della Consob e il senatore grillino Gianluigi Paragone sarà il presidente della commissione Banche. Le due notizie arrivano dal vicepremier Luigi Di Maio. E sembrano la reazione dei pentastellati al caso Carige, un intervento che ha spiazzato la base M5S ma anche i parlamentari. In questo modo, Di Maio cerca dunque di riequilibrare. La nomina di Minenna, economista già dirigente della Consob con un breve trascorso molto tumultuoso nella giunta Raggi a Roma, sarà sottoposto al consiglio dei ministri di domani. Si tratta del nome, riferisce l'AdnKronos, di «Lega e M5S». Su Paragone, molto critico sul salvataggio di Carige, la linea è stata già tracciata: «Dovrà audire subito Bankitalia», spiega appunto Di Maio.