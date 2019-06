Draghi: minibot sono valuta alternativa illegale o debito

Giovedì 6 Giugno 2019, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 16:46

«La commissione europea ha concluso che l'Italia deve ridurre il rapporto debito/Pil e l'Italia produrrà un programma di riduzione di medio termine. Non credo che verrà chiesto un rapido calo, sarà un piano di medio termine che però deve essere credibile». Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi in risposta a una domanda sul braccio di ferro fra Roma e Bruxelles con l'avvio di una procedura d'infrazione per il debito. Draghi ha sottolineato che è questo «quello che tutti si aspettano».«I minibot o sono valuta, e quindi sono illegali, oppure sono debito, e dunque lo stock del debito sale», ha poi affermato Draghi, a proposito dell'ipotesi di emettere minibond per rimborsare i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese, approvata all'unanimità in una mozione alla Camera in Italia. I minibot, da tempo bandiera dei leghisti come Claudio Borghi, sono considerati da molti analisti una moneta parallela e un primo passo verso l'uscita dall'euro.