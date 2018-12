Morte Megalizzi, sono 44 le vittime italiane del terrorismo dal 2003

Con la morte di Antonio Megalizzi si allunga l'elenco delle vittime italiane di attacchi terroristici all'estero, da Parigi a Tunisi, da Bruxelles a Nizza passando per Dacca, fino a Strasburgo. Dal 2003 sono 44.

14 luglio 2016: sei italiani, tra cui uno studente con nazionalità anche americana, sono tra le 86 vittime dell'attacco condotto con un camion che travolge la folla sulla Promenade des Anglais, a Nizza.

1 luglio 2016: nove italiani restano uccisi nell'assalto e presa di ostaggi condotti da un commando di terroristi nel ristorante Holey Artisan Bakery di Dacca, nel quale restano uccise un totale di 22 persone.



5 gennaio 2016: un bambino di nove anni, figlio del titolare italiano del ristorante Cappuccino, Gaetano Santomenna, muore insieme alla madre ucraina e alla zia e alla nonna del piccolo, in un attacco a Ougadugu, in Burkina Faso.



13 novembre 2015: Valeria Solesin, 28 anni, veneziana, viene uccisa al Bataclan a Parigi, dove con il suo fidanzato era andata per il concerto degli Eagle of Death Metal. La giovane studentessa di dottorato (sociologia alla Sorbona) è una delle 130 vittime degli attentati di Parigi firmati dall'Is ed eseguiti da una cellula belga. Al Bataclan, le vittime sono 93.



28 settembre: il cooperante Cesare Tavella, 50 anni, è vittima di un agguato nel quartiere diplomatico di Dacca. L'uomo, che lavorava per una Ong olandese, stava facendo jogging quando viene colpito da numerosi colpi d'arma da fuoco. L'omicidio viene rivendicato dall'Is.



13 maggio: Alessandro Abati, 47 anni, originario di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, è, insieme alla sua compagna di origini kazake, Aigerim Abdulayeva, una delle 14 vittime dell'attacco rivendicato dai talebani a una guesthouse di Kabul. Esperto di diritto internazionale specializzato nella struttura giuridica delle partnership pubblico privato per oltre 15 anni aveva lavorato come consulente in diversi Paesi, dai Balcani all'Est Europa, dal Medio Oriente all'Asia centrale.



18 marzo: nell'attentato al museo del Bardo di Tunisi, per mano dell'Is, tra i 22 morti, per la maggior parte turisti, sono quattro le vittime italiane: Antonella Sesino, 54 anni, dipendente del Comune di Torino, Giuseppina Biella, settantenne di Meda, vicino a Monza, in vacanza in Tunisia insieme al marito, il torinese Orazio Conte, informatico di 54 anni, e Francesco Caldara, pensionato di Novara in vacanza con la compagna rimasta ferita. Nigeria.



16 febbraio 2013: Silvano Trevisan, viene rapito insieme ad altri stranieri nello stato di Bauchi in Nigeria. Quasi un mese dopo, il 9 marzo, Ansaru, il gruppo estremista nato da una costola di Boko Haram, annuncia sul proprio sito web l'uccisione dei sette ostaggi di religione cristiana rapiti a metà febbraio nel nord della Nigeria. Il 10 marzo la Farnesina conferma che Trevisan era fra loro.



26 febbraio 2010: Pietro Antonio Colazzo, un funzionario della Aise, l'Agenzia di informazione e sicurezza esterna, viene ucciso in un attacco suicida compiuto dai talebani a Kabul contro due diverse 'guest housè.