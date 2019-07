Ue, Salvini spinge Conte verso Orban ma il premier teme sanzioni: «Scelgo io la linea»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 1 Luglio 2019, 06:30

BRUXELLES - Quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arriva a Bruxelles la candidatura del socialdemocratico olandese Frans Timmermans a presidente della Commissione europea, è in bilico. Conte però non affonda il colpo e, a differenza del Salvini del giorno prima, si propone in maniera più costruttiva. «È una candidatura che valuteremo», sostiene Conte rimanendo un po' nel vago di un'Italia interessata «a che vi siano forti personalità che sappiano interpretare il momento critico che affronta l'Europa e che aiutino a costruire un'Ue più solida e forte».