Venerdì 24 Maggio 2019, 08:06 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 08:10

La Gran Bretagna e l'Olanda hanno aperto ieri i giochi europei, inaugurando lo scrutinio che prosegue oggi in Irlanda e Repubblica ceca e si concluderà domenica nel resto dell'Unione.Le elezioni per il rinnovo dell'europarlamento sono cominciate in due paesi- campione dei tempi difficili che attraversa l'Europa, nell'Inghilterra della Brexit e nei Paesi Bassi dell'antieuropeismo radicale del Forum per la Democrazia (FvD) di Thierry Baudet. Se i risultati inglesi saranno noti soltanto domenica, gli exit poll degli olandesi hanno fornito un assaggio del risultato di domenica.E la prima indicazione che il voto olandese può dare agli europei è che gli elettori non obbediranno necessariamente ai pronostici. In base agli exit poll di ieri di Ipsos (contrariamente alla Gran Bretagna l'Olanda li ha consentiti) a esultare di più sono stati i laburisti di Frans Timmermans, candidato dei socialdemocratici alla guida della Commissione. Timmermans è stato ieri mattina il primo a recarsi al seggio tra i politici, dichiarando di aver votato «per la prima volta per me stesso», perché questa volta «non c'è un piano B e io sono determinato a diventare presidente della Commissione europea». Il PvdA dovrebbe raggiungere i 5 seggi, 2 in più rispetto a 5 anni fa. Un exploit rispetto alle previsioni che gliene attribuivano tre (e con difficoltà).