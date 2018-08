Se il Pd sogna e resta fuori dal mondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 30 Agosto 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’orizzonte è quello della fine della democrazia. Walter Veltroni evoca su «Repubblica» gli scenari più cupi – Weimar, l’ascesa del nazismo, 68 milioni di morti e la Shoah – per dare l’allarme e dire che in Italia (e in Europa) è ormai salita al potere «la destra più estrema». Dopodiché invita il Pd a ritrovare ciò che ha perduto: un sogno e un popolo. Se però si lasciano da parte i paragoni storici, si trova che, al dunque, quel che Veltroni...