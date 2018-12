Cala il Pil dell'Italia, il rallentamento nel 2019 potrebbe costare 5 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Dicembre 2018, 08:00

Come incide il rallentamento dell'economia italiana sulla legge di bilancio a cui governo e Parlamento stanno lavorando? Il dato dell'Istat si riferisce al terzo trimestre di quest'anno mentre le scelte della manovra toccano il 2019; é chiaro quindi che il problema non riguarda questo singolo decimale di punto in meno, ma piuttosto la situazione che si determinerà nei prossimi mesi a seguito di una tendenza che almeno per il nostro Paese appare pericolosamente negativa, come indicano anche le stime del Centro Studi di Confindustria sulla produzione industriale. I numeri scritti dal governo per il prossimo anno dipendono in modo decisivo dalla scommessa della manovra espansiva, che dovrebbe far aumentare il prodotto dello 0,6 per cento del Pil rispetto allo scenario tendenziale. Lo stesso esecutivo aveva già chiarito che in caso di andamento meno favorevole sarebbe intervenuto in modo quasi automatico con tagli di spesa.