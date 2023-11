Premierato, il testo è arrivato al Quirinale: ecco cosa prevede la riforma costituzionale

Premierato, il testo della riforma costituzionale è stato bollinato dalla ragioneria e consegnato al Quirinale. «Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni». È questo il cuore del disegno di legge del governo approvato dal Consiglio dei ministri. Il testo, in cinque articoli, contiene una serie di altre norme tese ad tenere in equilibrio il sistema istituzionale italiano, dato che l'elezione diretta del premier decurta di poteri il Parlamento e il Presidente della Repubblica.

Elezioni diretta

Si è parlato di premierato, ma il ddl Caselalti non attribuisce nuovi poteri al Presidente del Consiglio eletto diettamente dai cittadini, come il potere di nominare i ministri, potere che rimane in capo al Presidente della Repubblica . È la legittimazione popolare ad attribuirgli, nelle intenzioni, più peso politico.

Sistema elettorale

«Le votazioni per l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere - si legge nel ddl -avvengono tramite un'unica scheda elettorale».

Fiducia

Dopo le elezioni «Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l'incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri». Entro i 10 giorni successivi il Governo si presenta alle Camere per la fiducia. Se non la ottiene, Il Quirinale «rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo» e se neanche questo ottiene la fiducia «il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere».

Un premier non eletto

Se nel corso della legislatura il Presidente del Consiglio eletto viene sfiduciato dalla propria maggioranza il Presidente delle Repubblica può conferire l'incarico «a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto», ma solo «per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia». Se anche questo Governo non ottiene la fiducia il QUirinale «procede allo scioglimento delle Camere». Questo secondo premier ha di fatto il potere di scioglimento anticipato delle Camere qualora decida di dimettersi.

Senatori a vita

Vengono aboliti i senatori a vita di nomina presidenziale, ma quelli attuali rimangono in carica.