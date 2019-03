Processo sangue infetto, migliaia di vittime e nessun colpevole: «Noi abbandonati dallo Stato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Marzo 2019, 07:00

«L'assoluzione degli imputati ce l'aspettavamo in un certo senso, conoscendo le difficoltà del processo e i limiti che la legge impone. Quello che ci ha spiazzati è la formula adottata (perché il fatto non sussiste), perché è come dire che quelle morti non ci sono state. Ed è come se fossero morte un'altra volta. Questo fa molto male. Una formula dubitativa avrebbe lasciato uno spiraglio, una speranza, e invece...». Luigi Ambrosio è il presidente del Comitato 2010/92 per un'equa giustizia ed è tra le parti civili del processo a carico di Poggiolini e dei manager delle aziende finite al centro dello scandalo del sangue infetto. «Sono anche uno di quelli che chiamano sopravvissuti», dice accettando di raccontare la sua storia personale.