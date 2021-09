Recovery al rallentatore: le riforme nel pantano che dividono i partiti

Dal Pnrr in ritardo sulla tabella di marcia, per ammissione dello stesso premier Draghi, alle incognite sulla prossima legge di Bilancio che pure annuncia un movimento complessivo di almeno 20 miliardi. Nei giorni che precedono l’ultimo test elettorale dell’anno non sono pochi i dossier aperti per il governo e i partiti e la scadenza delle Comunali rischia di rallentare ancor più del temuto il passo della politica. Si va dalle riforme del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati