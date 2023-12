Roberto Vannacci, il generale del "Mondo al contrario" ora è Capo del comando delle forze terrestri. Lui: «È un incarico prestigioso». L'Esercito: «Non è una promozione»

Roberto Vannacci, il generale dell'Esercito diventato famoso per il controverso libro "Il mondo al contrario" è stato trasferito a Roma dove nei prossimi giorni assumerà l'incarico di capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri-comando operativo esercito. È quanto riferisce il sito La Gazzetta di Lucca, città nel cui provincia, a Viareggio, vive il militare finito quest'estate alla ribalta delle cronache e delle polemiche per quanto scritto nel suo libro 'Il mondo al contrario'.

Proprio in seguito all'uscita del volume Vannacci, che riportava riferimenti a gay e immigrati che avevano scatenato forti polemiche, era stato avvicendato dal comando dell'Istituto geografico militare, incarico che aveva assunto a giugno scorso. Ora, a quel che risulta consultando il sito web dell'Esercito, l'Istituto geografico militare dipende dal nuovo comando affidato a Vannacci.

Il comando (Comfoter) a cui è stato ora assegnato, riferisce La Gazzetta di Lucca, è una delle aree di vertice dell'Esercito italiano ed è responsabile dell'indirizzo delle attività di approntamento e costituisce lo staff per il capo di stato maggiore esercito per le problematiche connesse alla generazione delle forze per le operazioni, l'addestramento, l'approntamento, la simulazione, la validazione e standardizzazione delle unità operative e le informazioni tattiche.

Vannacci, in altre parole, risponderà direttamente al Capo di Stato Maggiore.

Dal sito dell'Esercito si rileva che il Comfoter è un settore determinante dell’esercito italiano che pianifica, organizza e guida le operazioni delegato dal capo di stato maggiore dell’esercito: sono incluse le forze terrestri destinate ai teatri operativi.

Lo scenario

Il generale Roberto Vannacci è stato nominato capo di Stato Maggiore di Comfoter, forze operative terrestri. Assumerà l'incarico dopo un lungo periodo di affiancamento, spiegano all'Adnkronos fonti della difesa che chiariscono come non si tratti di una promozione ma solo di un incarico adeguato al suo ruolo. Infatti il generale dopo la pubblicazione del suo libro 'Il mondo al contrariò era stato sollevato dal comando e rimasto a disposizione.

Il commento del generale

«Già da domani sarò a Roma per il mio nuovo incarico di capo di Stato Maggiore del comando delle forze operative terresti. Una nomina in linea con il mio grado, con la mia funzione e con la mia esperienza». A dirlo all'Adnkronos il generale Roberto Vannacci dopo la notizia del suo nuovo incarico. «Un incarico prestigioso - spiega Vannacci - che assumerò con grande determinazione e passione e che mi vedrà nella Capitale dove presterò servizio. Un comando che si occupa della validazione delle unità che devono partire con ruoli operativi all'estero, della loro preparazione, del loro addestramento».

Vannacci, autore del libro «Il mondo al contrario» al centro di numerose polemiche, spiega di essere stato sempre «assolutamente convinto di non aver violato alcuna norma né legale né disciplinare. Così come ero certo che una volta fatti gli approfondimenti tutto sarebbe tornato nell'alveo della normalità. Non ho mai temuto per la mia carriera nonostante le polemiche».

Riscriverebbe un libro? «Se lo dovessi fare, la prima chiamata - ironizza - la farei a Matteo Pucciarelli e Aldo Cazzullo per ripetere l'operazione di marketing che ha portato tanto successo al mio libro in Italia e con quattro contratti firmati con case editrici all'estero che lo pubblicheranno in Germania, Romania, Spagna e Slovenia».

L'Esercito: «Non è una promozione»

«Non è una promozione il nuovo incarico assegnato al generale Roberto Vannacci, nominato capo di Stato maggiore del Comando delle Forze operative terrestri dell'Esercito. Lo precisano fonti della Difesa, aggiungendo che il ruolo "non comporta relazioni con altre istituzioni". Vannacci, affermano le fonti della Difesa, "dipenderà dal vice comandante delle Forze operative terrestri/Comando operativo Esercito e non avrà autonomia decisionale diretta. Sara solo comandante dei propri capi ufficio».

Le reazioni

«La nomina del generale Vannacci a capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri è indegna. Probabilmente è stato premiato per le sue fatiche letterarie ma è la conferma che con questo governo la xenofobia, l'omofobia e le farneticazioni complottiste sono meriti e non demeriti. Invece di destituire un militare che con le sue parole tradisce i valori della costituzione su cui ha giurato, viene confermato ai massimi vertici dell'Esercito». Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo Magi. «Il ministro Crosetto, che si era inizialmente indignato per le frasi contenute nel libro di Vannacci, smentisce se stesso e dimostra ancora una volta di essere il volto buono delle politiche più feroci del governo Meloni: valorizzare all'interno delle nostre Forze Armate la peggiore Italia è semplicemente vergognoso», conclude Magi.

Salvini

«Complimenti e buon lavoro al generale Vannacci, leale e coraggioso servitore dell'Italia e degli italiani». Così Matteo Salvini da Firenze.

Zan

«Crosetto chiarisca come è stato possibile promuovere al vertice dell'Esercito un generale che fa politica e esalta discriminazione e odio come valori. Vannacci, come Capo di Stato Maggiore, è un pericolo per la Costituzione e per quei cittadini italiani che continua ad attaccare». Lo scrive su X Alessandro Zan, depu Pd responsabile Diritti partito democratico