Migranti, Salvini contro giudice di Firenze: «​Si candidi alle prossime elezioni per cambiare le leggi che non condivide»

«Il magistrato Breggia - prosegue il Viminale - ha dichiarato a Famiglia Cristiana, in un'intervista di marzo: "Giro molto per le scuole e scrivo di quegli uomini ridotti in condizione di schiavi", poi ha bocciato i Centri di accoglienza straordinaria

«La democrazia è bellissima:. Ma mi aspetto che un magistrato applichi le norme, anziché interpretarle». Lo dice il ministro dell'Internoin merito al caso del giudice di Firenze che, secondo quanto fanno sapere fonti del Viminale, «dà torto al Viminale, contesta il sistema d'accoglienza e partecipa a dibattiti con Mediterranea ». «È stata relatrice di una sentenza contro il ministero dell'Interno, parla di deumanizzazione delle migrazionì, va a dibattiti con le Ong e presenta libri schierati contro respingimenti e porti chiusi - spiegano fonti del Viminale - Succede a Firenze. Il magistrato in questione si chiama: è presidente della sezione specializzata per l'immigrazione e la protezione internazionale del tribunale toscano».«Lo scorso 15 maggio ha emesso una- continua -, che ha disposto l'immediatadel Comune di Scandicci di un. In sostanza, la sentenza Breggia strappa al ministero la possibilità di opporsi, lasciandola esclusivamente all'e contrastando un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il rischio è avere interpretazioni difformi sul territorio e su un tema delicato come quello anagrafico».