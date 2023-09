Salvini: «Autonomia? Mai stati così vicini. Le Pen rappresenta l'Europa che vogliamo». La leader francese domani a Pontida

Domani, in quella che si preannuncia una «Pontida da record», parte la campagna della Lega per le prossime europee, ma anche per il voto delle amministrative. E Salvini alza i toni chiarendo la linea programmatica del partito: «Marine Le Pen rappresenta l'Europa che vogliamo», ha detto leader della Lega. La presidente del Rassemblement National sarà infatti ospite e protagonista della manifestazione.

«Che domani lei sia a Lampedusa e io accolga qua Marine è assolutamente parte stesso obiettivo», ha aggiunto Salvini a margine dell'iniziativa organizzata dalla Lega giovani alla vigilia del raduno. «Lo ripeto: il fatto che noi saremo qui domani con Marine Le Pen e Giorgia a presidiare Lampedusa è il simbolo di un govenro che ha lo stesso obiettivo», ha chiarito ancora.

Le elezioni

«Al centrodestra, che ha scelto di essere unito in Italia, mando un messaggio: siccome il 9 giugno ci saranno le elezioni europee, sarebbe delittuoso perdere l'occasione per la prima volta nella storia di portare il centrodestra unito a vincere anche in Europa.

Le riforme

«Dopo anni di battaglie penso che la Lega non sia mai stata così vicina a dare a tutta Italia un sistema istituzionale più moderno ed efficiente, più veloce e più europeo, che garantisce meno sprechi», ha detto Salvini. Da una parte l' autonomia, dando «più poteri ai territori» e dall'altra «un governo centrale più forte con il voto popolare che pesa di più e quindi l'elezione diretta del presidente del Consiglio, della sua maggioranza e della sua squadra», ha aggiunto il leader della Lega parlando della riforma costituzionale.

La manifestazione

Per la 35esima edizione della manifestazione nata nel 1990 (ci sono state più appuntamenti nello stesso anno) si attendono migliaia di persone: circa 200 pullman di cui una cinquantina 'targatì Lombardia, regione ospitante che fa la parte del leone tra le presenze, «È un appuntamento importante, fondamentale. C'è molto attesa per gli interventi di Salvini e di Le Pen, con la quale c'è un percorso di condivisione. Domani, di fatto, inizierà la campagna elettorale delle europee, sarà l'inizio di un percorso per creare un'alternativa all'Europa guidata dai socialisti che non porta cose di buonsenso e che mette le mani in tasca ai cittadini» spiega all'Adnkronos Fabrizio Cecchetti coordinatore lombardo del Carroccio. «Inizierà anche la campagna delle amministrative, altro passaggio fondamentale. In Lombardia 949 comuni andranno a votare la prossima primavera, in pratica andranno alle urne due terzi dei comuni lombardi. Partiamo con 136 sindaci come Lega uscenti che vorremmo confermare. Abbiamo iniziato i tavoli nazionali e regionali la settimana scorsa, ci interessa mettere in campo il candidato migliore per governare con buonsenso, per dare risposte concrete. Non è un problema di bandierine».